Россия – это позор человечества, и он должен столкнуться с последствиями. Кулеба рассказал, как мир должен реагировать на ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге
Министр иностранных дел Украины считает, что ответом на российский ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге должно быть увеличение поставок тяжелого вооружения для Украины и усиление санкций против РФ
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Большой торговый центр в Кременчуге, где находились сотни мирных жителей, получил российский удар. Россия – это позор человечества, и она должна столкнуться с последствиями. Ответом должно быть (предоставление) более тяжелого вооружения для Украины, новых санкций против России и больше бизнеса, который покидает Россию", – отметил Кулеба.
Премьер-министр Великобритании осудил нападение в Кременчуге в заявлении, сделанном на встрече мировых лидеров G7 в Баварии.
- Мир привлечет кремль к ответственности за его зверства в Украине. В США прокомментировали обстрелы Кременчуга.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 21:00 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 11 человек.
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