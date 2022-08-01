Россия – это малый придаток для Китая, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев рассказал, что Китайская Народная Республика рассматривает страну-агрессора Российскую Федерацию своим малым придатком
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Даже Китай уже не рассматривает Россию как потенциального гегемона. Поднебесная рассматривает РФ максимум как свой малый придаток, как страну, которая будет терять потенциал и придет к Китаю с просьбой ее спасти", - отметил Краев.
Международный эксперт добавил, что Соединенные Штаты Америки относятся к России так же.
"Американцы Россию видят так же, как Китай. Но США нужно остановить Россию и ослабить, однако не настолько, чтобы РФ стала союзником Китая. В этом балансе и основная причина задержек на этом пути", - отметил Александр Краев.
- 4 июля японское издание Yomiuri сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался посетить РФ по приглашению российского диктатора Владимира Путина.
- 25 июля стало известно, что Китай перестал финансировать проект "Один пояс – один путь", где сотрудничали с Россией с 2013 года.
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