Россия – это черная дыра в цивилизационном развитии человечества, - дипломат Харченко
Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг. считает, что путинская Россия не тянет на участие в битве цивилизаций потому, что она, подражая достижениям Советского Союза, попыталась перенять на себя всемогущество решения судеб мира
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Напомню, было такое название статьи Сталина "Головокружение от успеха". И где-то с 2008 года в России произошло головокружение от успеха. На волне победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, сначала Советский Союз, а затем путинская Россия подумала, что она и бог, и царь и все, что угодно в этом мире и может решать судьбы мира", - заметил дипломат.
Игорь Харченко подчеркивает, что войну России с Украиной, имеющей мировую поддержку, можем частично назвать битвой цивилизаций.
"Россия не тянет на цивилизацию, она скорее черная дыра в цивилизационном развитии человечества, пытающаяся взять мир за горло, но мир дает ей отпор. Мы на переднем плане, истекаем кровью, гибнем, бьемся, но все нам помогают. В стратегическом плане понятно, за кем будет победа и именно поэтому лидеры стран Большой семерки используют такую терминологию в своих совместных заявлениях", – пояснил посол.
- Ранее дипломат Игорь Харченко сказал, что надежды России разбить европейский фронт напрасны, ведь все страны Европы на стороне Украины
- Также дипломат Игорь Харченко выразил мнение, что только ВСУ могут быть переговорщиками от Украины с Россией.
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