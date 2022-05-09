Россия – это черная дыра в цивилизационном развитии человечества, - дипломат Харченко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Напомню, было такое название статьи Сталина "Головокружение от успеха". И где-то с 2008 года в России произошло головокружение от успеха. На волне победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, сначала Советский Союз, а затем путинская Россия подумала, что она и бог, и царь и все, что угодно в этом мире и может решать судьбы мира", - заметил дипломат.



Игорь Харченко подчеркивает, что войну России с Украиной, имеющей мировую поддержку, можем частично назвать битвой цивилизаций.



"Россия не тянет на цивилизацию, она скорее черная дыра в цивилизационном развитии человечества, пытающаяся взять мир за горло, но мир дает ей отпор. Мы на переднем плане, истекаем кровью, гибнем, бьемся, но все нам помогают. В стратегическом плане понятно, за кем будет победа и именно поэтому лидеры стран Большой семерки используют такую терминологию в своих совместных заявлениях", – пояснил посол.

Ранее дипломат Игорь Харченко сказал, что надежды России разбить европейский фронт напрасны, ведь все страны Европы на стороне Украины

Также дипломат Игорь Харченко выразил мнение, что только ВСУ могут быть переговорщиками от Украины с Россией.

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