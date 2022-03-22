Россия - это болото, которое должно быть обнесено стеной. Никаких диалогов, никакого контакта, – Сергей Жадан

Писатель рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Я в принципе не понимаю, что происходит в России, какие у них настроения, какие этические и моральные периметры и чем россияне сегодня руководствуются. Конечно, вижу какие-то заявления со стороны тех россиян, которые против Путина, которые против войны с Украиной, но мне это ни о чем не свидетельствует. Мне кажется, что общество, которое себя уважает, всего этого не терпело бы, оно этого не допустило бы. Общество, имеющее достоинство, которое относится к себе как к людям, - такого допустить не могло бы", - отметил Жадан.



Общественный деятель подчеркнул, что для него все россияне нивелированы и там не о ком говорить.



"Это просто болото, которое должно быть обнесено стеной. Где-то через 70-80 лет, когда вырастут наши внуки-правнуки, которые смогут на эту войну посмотреть немного дистанцированно, тогда, возможно, будут какие-то разговоры и попытки наладить диалог. Я сегодня был около морга и видел на земле тела погибших харьковчан, это гражданские люди, мирные люди, они не держали в руках оружие, они сейчас лежат, к ним приезжают родные, пытаются их идентифицировать, их найти. Какой диалог, какие россияне, какая культура, какие писатели? Стена, болото, никаких контактов", - заметил Сергей Жадан.

Напомним, в Харькове в результате бомбежек россиян погиб Борис Романченко - один из заключенных немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

По состоянию на 21 марта в результате российских обстрелов в Харькове разрушены 972 дома.

По данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения беженцами стали более 3,55 млн украинцев.