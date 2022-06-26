Об этом бывший глава литовского минстерства иностранных дел Линас Линкявичюс написал в твиттер, комментируя российский ракетный удар по жилым домам в Киеве.

"Сегодня российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева. Это "месседж" и напоминание о саммите G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь и она нуждается в соответствующем лечении", – написал он.

Линкявичюс подчеркнул: никаких компромиссов и переговоров.

"Просто блокируйте все, пока военная машина не выдохнется", – указал экс-министр иностранных дел.

Напомним, Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. Российские ракеты попали в жилые дома в Шевченковском районе.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

5 июня российская "калибр", вероятно, выпущенная в Киев, пролетела низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме отмечают , что это опасно и могло привести к ядерной катастрофе.