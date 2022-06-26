"Россия – это болезнь, которая нуждается в лечении". Экс-глава МИД Литвы о ракетах по Киеву
Бывший глава МИД Литвы призвал блокировать Россию, пока ее военная машина не заглохнет
Об этом бывший глава литовского минстерства иностранных дел Линас Линкявичюс написал в твиттер, комментируя российский ракетный удар по жилым домам в Киеве.
"Сегодня российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева. Это "месседж" и напоминание о саммите G7 в немецком Эльмау. Россия сегодня – это болезнь и она нуждается в соответствующем лечении", – написал он.
Линкявичюс подчеркнул: никаких компромиссов и переговоров.
"Просто блокируйте все, пока военная машина не выдохнется", – указал экс-министр иностранных дел.
- Напомним, Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. Российские ракеты попали в жилые дома в Шевченковском районе.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
- 5 июня российская "калибр", вероятно, выпущенная в Киев, пролетела низко над Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме отмечают , что это опасно и могло привести к ядерной катастрофе.
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