Об этом в эфире Еспресо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"Они должны сейчас остановиться и пересмотреть всю стратегию поведения, потому что если у них постоянно будут уничтожаться не только линии снабжения, но и штабы, то в таких условиях проводить активное наступление, братья большие города, а Славянско-Краматорская агломерация - это большое место". , можно попробовать, но будет очень больно, будут только потери", – отметил он.

Офицер считает, что россияне не будут активно действовать, пока не поймут, как противодействовать ударам по тылам.

"Будут пытаться рассредоточить склады, как-то маскировать штабы. Я думаю, что они еще раз попытаются пойти вперед, независимо от того, найдут ли они решения. Так что так работает российская военная машина. Мне кажется, что если они действительно чего-то не придумают, какую-нибудь новую тактику или стратегию, у них ничего не получится", - сказал Трегубов.

Он сказал, что у российского командования было два полных изменения стратегии за эту войну.

"Первая - когда они пытались как можно быстрее занять наибольшую территорию Украины, несмотря на то, что это было просто опасно для их войск. Это потеряло их на Киевщине, хотя сработало на Херсонщине ограниченно. Теперь у них было изменение тактики - прорезание украинских позиций огневым валом и это тоже приносило свои плоды", - сказал офицер.

По его мнению, россиянам снова нужно попытаться изменить тактику.

"Я не уверен, что есть вариант, чтобы это было эффективно. Может, они попытаются мясом забрасывать, общую мобилизацию провести, но я пока не вижу, что они вообще что-то попробовали", - подытожил Трегубов.