Россия еще подтягивает силы на Донбассе, но уже выбилась из графика наступления, - Пентагон

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает BBC.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от ранее планировавшихся планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого в США считают эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую обнаруживает армия РФ после неудач под Киевом. В частности, русские войска боятся оторваться от своих линий снабжения.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", – говорят в Пентагоне.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ожидающих у границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеспособности, поскольку большая часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

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