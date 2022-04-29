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Главная война с Россией Россия еще подтягивает силы на Донбассе, но уже выбилась из графика наступления, - Пентагон

Россия еще подтягивает силы на Донбассе, но уже выбилась из графика наступления, - Пентагон

29 апреля, 2022 пятница
23:26
война с Россией Пентагон

Российская военная кампания на Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, передает BBC.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от ранее планировавшихся планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого в США считают эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую обнаруживает армия РФ после неудач под Киевом. В частности, русские войска боятся оторваться от своих линий снабжения.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", – говорят в Пентагоне.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ожидающих у границы со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеспособности, поскольку большая часть сформирована из военных, проведших несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

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Донбасс
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