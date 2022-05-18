"Безусловно, что переговоры сегодня приостановлены. Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - сказал Подоляк.

"Россия все еще не понимает последствий войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины добиться определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор, но это не так. И где-то к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой".

11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может стать посредником на переговорах между Украиной и РФ.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.

В начале апреля президент Зеленский в интервью Fox News сказал, что кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом.

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