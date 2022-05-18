Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой. Михаил Подоляк о невозможности переговоров с Москвой
Советник главы Офиса президента считает, что переговоры с РФ невозможны, потому что Москва до сих пор не осознала последствия войны против Украины
"Безусловно, что переговоры сегодня приостановлены. Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", - сказал Подоляк.
"Россия все еще не понимает последствий войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины добиться определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор, но это не так. И где-то к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой".
- 11 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может стать посредником на переговорах между Украиной и РФ.
- В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает продолжение переговоров в Стамбуле кратчайшим путем к прекращению российской агрессии против Украины.
- В начале апреля президент Зеленский в интервью Fox News сказал, что кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом.
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