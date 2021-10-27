Россия еще на 1,5 года может затянуть возвращение "скифского золота" Украине, - Малюська
В случае обжалования Россией решения Апелляционного суда Амстердама по делу о "скифском золоте", экспонаты вернутся в Украину не ранее чем через полтора года
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает УНИАН.
Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.
В то же время, он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.
"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.
- Напомним, Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", которые до оккупации Крыма Россией хранились в музеях полуострова.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении Украине "скифского золота".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное