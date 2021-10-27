Россия еще на 1,5 года может затянуть возвращение "скифского золота" Украине, - Малюська

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает УНИАН.

Министр уточнил, что на подачу кассационной жалобы отводится три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции.

В то же время, он не исключил, что кассационная инстанция примет решение быстрее.

"Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем за полтора года", - прогнозирует министр.

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