Россия экономически не сможет вытянуть еще один год войны, - экономист Кушнирук

Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.

"Ситуация сложная. Если рубль обесценится – это приведет к инфляции и падению доходов населения, но дополнительные доходы в госбюджет поступят и финансировать войну смогут. К лету средства на войну не завершатся. Война – невероятно дорогая "игрушка" и вытащить ее еще хотя бы один год Россия действительно не сможет", – отметил он.

Кушнирук сказал, что надо смотреть, что будет происходить с точки зрения накопления проблем в России – нахождение в бюджет и расходов.

"Сегодня уже была информация, что падение нефтегазовых доходов за январь-февраль составил 46%. Где-то через неделю можно будет увидеть ситуацию с доходами бюджета. Тогда можно будет говорить, какой размер дефицита у них есть и в какой степени есть возможность его покрывать". – подытожил он.