Россия экономически не сможет вытянуть еще один год войны, - экономист Кушнирук
К лету средства на войну в России не закончатся, но вытащить ее хотя бы один год РФ действительно не сможет
Об этом глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо.
"Ситуация сложная. Если рубль обесценится – это приведет к инфляции и падению доходов населения, но дополнительные доходы в госбюджет поступят и финансировать войну смогут. К лету средства на войну не завершатся. Война – невероятно дорогая "игрушка" и вытащить ее еще хотя бы один год Россия действительно не сможет", – отметил он.
Кушнирук сказал, что надо смотреть, что будет происходить с точки зрения накопления проблем в России – нахождение в бюджет и расходов.
"Сегодня уже была информация, что падение нефтегазовых доходов за январь-февраль составил 46%. Где-то через неделю можно будет увидеть ситуацию с доходами бюджета. Тогда можно будет говорить, какой размер дефицита у них есть и в какой степени есть возможность его покрывать". – подытожил он.
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