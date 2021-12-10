"Россия - единственный виновник конфликта": США в ОБСЕ ответили РФ на упреки в использовании Украиной "Джавелинов" в зоне ООС
Миссия Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ ответила на возмущение России по поводу использования Украиной "Джавелинов" в зоне Операции объединенных сил, заявив, что единственным виновником конфликта является сама РФ
Об этом шла речь во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает Укринформ.
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Украину в нарушении Минских договоренностей и попытке разрешить конфликт на Донбассе силовым способом.
Также российский посол заявил о "вкладе США в милитаризацию Украины". В частности, он упомянул о кадрах на телеканале "ABC" из окрестностей Авдеевки, на которых видно, что у украинских военных есть американские ракетные комплексы "Джавелин". Лукашевич возмутился фактом оснащения украинской армии таким вооружением.
Временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время своего выступления напомнила представителю РФ, что обвинения в адрес Украины – безосновательны, а единственный виновник вооруженного конфликта – Россия.
"Россия может сколько угодно обвинять Украину в том, что она является агрессором, а Соединенные Штаты – в оказании помощи, но реальность такова, что Россия является единственным виновником этого конфликта", – сказала Остриен.
Дипломат подчеркнула, что Украина имеет полное право на суверенитет и территориальную целостность.
"И она (Украина, – ред.) также имеет право на самооборону. И я напоминаю этому Постоянному совету, что "Джавелины" являются оружием исключительно оборонного характера", - заявила Остриен.
- Напомним, 26 октября 2021 сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.
- 23 ноября ВСУ отработали новую тактику применения "Джавелинов" и "Байрактаров" в боевых условиях.
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