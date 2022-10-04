Россия двигается в направлении Северной Кореи, - политолог Шлинчак
Руководитель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Россия окажется за железным занавесом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Северная Корея сегодня признала новые аннексированные территории. Это еще раз доказывает, что Россия движется по направлению к Северной Корее, когда она будет полностью либо локализована, либо внутри произойдут процессы распада", - отметил Шлинчак.
По его словам, если эта империя зла будет действовать в тех же границах, даже со сменой руководства, рано или поздно она все равно начнет эскалацию конфликта.
"Безопасность Украины связана с тем: распадется ли Россия, не распадется ли? Я за то, чтобы свободные народы России, заявляющие о своем признании и самоопределении двигались в сторону независимости, чтобы было больше свободных народов на территории РФ", - добавил. Шлинчак.
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