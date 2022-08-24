Россия дважды за ночь обстреляла Запорожье
В ночь с 23 по 24 августа российский агрессор дважды ударил по Запорожью
Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью. Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Куртев.
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье.
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.
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