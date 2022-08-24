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Россия дважды за ночь обстреляла Запорожье

24 августа, 2022 среда
05:33
война с Россией

В ночь с 23 по 24 августа российский агрессор дважды ударил по Запорожью

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью. Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города. На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Куртев.

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Украина
Россия
Запорожье
Запорожская область
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