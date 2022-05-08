Россия дважды обстреляла пограничную территорию в Сумской области
Вечером 8 мая Россия обстреляла пограничную территорию Украины на Сумщине и частично Черниговщине, предварительно обошлось без жертв
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в фейсбук.
"Украинское пограничье сегодня вечером дважды обстреляли с территории россии. В Шосткинском районе Сумской области на расстоянии около 3 км от госграницы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из рф", - говорится в сообщении.
Кроме того, Россия со своей территории открывала минометный огонь по приграничной территории.
Так, несколько мин разорвались в 1,5 км от границы, на окраине одного из сел Городнянского района Черниговской области.
По предварительным данным, обошлось без жертв, однако пока эти данные уточняются.
- Напомним, 7 мая Россия обстреляла две громады Сумской области с авиации.
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