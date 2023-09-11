Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
Россия за день уже дважды обстреляла из "градов" и тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали трое гражданских жителей
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Пострадали три человека. Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - написал он.
По его словам, поврежден магазин, частное и пищевое предприятия, учебное заведение.
"Изувечены пятиэтажки, хозяйственные постройки и авто", - добавил чиновник.
Стоит отметить, что расстояние от временно оккупированного Энергодара, откуда враг ведет огонь, до Никополя напрямую составляет чуть более 20 км, поэтому россияне почти ежедневно наносят удары по мирному городу из артиллерии.
- В ночь на 11 сентября враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Всюду без пострадавших.
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