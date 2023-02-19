Об этом она сказала в воскресенье во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа .

"Россия думает о правах россиян в любой стране, кроме как в России", - сказала Каллас.

Она также заявила, что наличие ядерного оружия в странах не означает, что они могут оставаться безнаказанными, потому что тогда такие государства будут делать, что захотят.

“Проходили дискуссии и я услышала, что многие страны, кроме Украины, боятся ядерной эскалации и говорят, что нельзя привлечь к ответственности ни Путина, ни Лаврова, потому что иначе станет реальной ядерная угроза, но не может так быть, что те страны, которые имеют ядерное оружие, находятся вне закона, потому что тогда будут страны, которые фактически будут делать то, что хотят. Мы говорим не только о военных преступлениях, но и о преступлениях руководства", – отметила она.