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Аналитика

Россия достигла предела своих военных возможностей. Ощущается нехватка в авиации, технике и личном составе. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
17 июля, 2022 воскресенье
21:30
война с Россией Сергей Згурец

В Российской Федерации приступили к формированию добровольческих батальонов и проводят инвентиризацию устаревших образцов военной авиации из-за значительных потерь в войне против Украины

Последние несколько дней враг пытался совершать ограниченные штурмовые действия на некоторых участках фронта.

Враг вроде бы завершил оперативную паузу, длившуюся десять дней. Эта пауза была направлена на то, чтобы враг смог накопить силы для возобновления наступательных действий. Вчера состоялось совещание с министром обороны РФ Шойгу, где он приказал двум своим командующим - Лапину и Суривикину - активизировать наступательные действия по всей линии фронта. Однако у врага нет достаточно сил для таких действий. Многие эксперты говорят о том, что такие выводы преждевременны. Если мы проанализируем последние несколько дней, то враг пытался совершать ограниченные штурмовые действия по пяти направлениям. В частности, вокруг Славянска, Сиверска и Бахмута.


Оперативная ситуация вокруг Славянска и Сиверска по состоянию на 17 июля

Также упоминалась ситуация на фронтах Херсона и Запорожья. Сейчас Запорожье выступает своеобразным транзитным регионом, из которого техника перебрасывается в Херсонскую область. На самой линии столкновения в Запорожской области главные боевые действия ведутся взводами и батареями оккупантов, что говорит о незначительном количестве российских войск на этом направлении.

Россия достигла предела своих военных возможностей

Сегодня Россия достигла предела своих военных возможностей. Далее в организации боевых действий будут задействованы варианты, которые мы наблюдали в течение последних месяцев. Ничего нового от России мы не увидим. Поскольку в основе стратегии второго этапа "специальной военной операции", продолжавшегося с 19 мая по 7 июля, россияне сделали ставку на использование избыточного количества артиллерии. Такая стратегия позволила противнику продавить нашу линию обороны на отдельных участках. Однако именно в этот период произошли события, ставшие для врага неожиданностью. В частности, применение Вооруженными силами Украины американских РСЗО HIMARS.

Российские войска значительно снизили количество артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов

Применение Вооруженными силами Украины американских РСЗО HIMARS помогает минимизировать стратегию россиян с использованием большого количества артиллерии. Эффект уничтожения складов с боеприпасами с помощью HIMARS прекрасно виден на спутниковых снимках NASA. Программа спутниковых снимков NASA создавалась для отслеживания масштабных пожаров. Сейчас это приложение используется для анализа ударов артиллерией. С 9 по 16 июля, если проанализировать такие снимки, можно сделать вывод, что российские войска значительно уменьшили количество артиллерийских обстрелов украинских населенных пунктов.

Количество артиллерийских обстрелов на Востоке Украины по состоянию на 6 июля

Это произошло благодаря работе систем HIMARS по тылам и складам с боеприпасами врага. За короткий промежуток времени было уничтожено более 30 складов с боеприпасами, что делает невозможным проведение россиянами тактики огненного вала. Враг потерял свое превосходство в артиллерии.

Количество артиллерийских обстрелов на Востоке Украины по состоянию на 10 июля

РСЗО HIMARS и MLRS М270 заставляет врага менять всю логистику

Наличие РСЗО HIMARS и MLRS М270 вынуждает врага изменять всю логистику на расстоянии 70 км до линии фронта. В Генштабе ВСУ сообщили, что противник вынужден оттягивать свои склады на бригадном уровне на расстояние 100 км и использовать для этого недостающую в российской армии автомобильную технику. Когда количество систем HIMARS будет увеличиваться, соответственно и риски для армии России на территории Украины тоже будут увеличиваться.


Американский РСЗО HIMARS

В России возникла нехватка современной военной авиации

В русских армиях есть значительная нехватка в личном составе. Учитывая большое количество уничтоженных российских военных в Украине, Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию. Однако в России стали использовать тактику так называемых одноразовых батальонов. То есть, каждый регион России должен создать добровольческий батальон, который будет отправлен на войну в Украину. В РФ могут сформировать более 85 таких батальонов. Это около 34 тыс. человек. Большим стимулом для формирования таких батальонов является большая зарплата, которая колеблется от 200 тыс. рублей. Однако следует заметить, почему именно эти батальоны называют одноразовыми. Людей, набираемых в такие батальоны, готовят в течение 30 дней. Поэтому уровень их подготовки очень низок и об их дальнейшей судьбе государство не волнуется. Именно поэтому их называют одноразовыми. Похожая ситуация происходит с нехваткой вооружения в российской армии. Ранее мы уже обсуждали использование устаревших танков Т-62 и ракет Х-22 российской армией. Однако ситуация усложнилась и с авиацией в России. Командование военно-космических сил РФ, осознавая нехватку в авиационной технике, прибегло к проведению устаревшей авиационной техники. Однако такая устаревшая авиационная техника тоже может использоваться в боевых действиях. Поэтому враг, согласно этой информации, испытывает недостаток в современных боевых самолетах.

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