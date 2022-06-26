Россия достает запасы старого оружия и расконсервирует склады в Беларуси, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия переходит на использование запасов оружия, которое расконсервировали в Беларуси. Поднимает запасы старого оружия, которые были у них на базах хранения. Это количество для нас будет иметь значение", - отметил Згурец.

Также Сергей Згурец добавил, что мы не должны игнорировать этот устаревший потенциал РФ и свою оборону выстраивать именно из этих реалий.

"Несмотря на низкое качество личного состава, несмотря на устаревшие военные российские оружия - все это в куче создает нашествие, которое для нас представляет угрозу. Ожидаем саммит НАТО. На нем будет обсуждена новая концепция безопасности Альянса. Эта концепция не может быть реализована без участия и помощи Украине ", - подчеркнул Згурец.

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