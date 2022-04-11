Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу, - S&P
Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу
Об этом сообщает CNN.
Страна пыталась заплатить в рублях за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.
РФ имеет 30-дневный льготный период с 4 апреля, чтобы закрыть выплаты, но S&P заявило, что не ожидает, что те конвертируют в доллары, учитывая западные санкции.
Ограничения подрывают для россиян "готовность и технические возможности соблюдать условия своих обязательств".
- Российские железные дороги признали дефолт из-за невыплаты облигаций. Комиссия CDS сообщила в понедельник 11 апреля, что компания не оплатила кредит
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