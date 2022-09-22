Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на 77-й Генассамблее ООН.

Такой трибунал станет сигналом для всех потенциальных агрессоров о том, что подобные действия будут наказаны, считает Президент.

"Россия должна заплатить за эту войну своими активами, плата активами – это одно из худших наказаний для российских чиновников, больше всего ценящих деньги", – говорит он.

Вторым пунктом речь идет о защите жизни: "Пока продолжается сессия Генассамблеи, в украинском городе Изюм продолжается эксгумация людей из братских могил, – отмечает Зеленский. – Это тела женщин, мужчин, детей. Военных и гражданских. Там есть целая семья: отец, мать, девочки шести и восьми лет".

Каждое государство, страдающее агрессором, должно иметь возможность и средства, чтобы защитить себя. Как подчеркнул Президент, Украина требует наказания за убийства, унижения, вторжения на территорию суверенного государства и все зверства, совершенные Россией против украинского народа и всего мира.

Как заявил Владимир Зеленский на Global Food Security Summit, провоцирующее голод государство должно получать от мира самую жесткую реакцию.

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