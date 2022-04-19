Россия должна заплатить полную сумму репарации не для ремонта, а для постройки новой Украины, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. рассказал об этом в эфире Еспресо TV



Владимир Омелян рассказал: "Пока цифры очень плавая из-за того, что разрушения продолжаются. Мы вычисляем разрушенные дороги в количестве 20-25 тысяч километров, около 300 мостов, десятки гражданских и военных аэродромов, более 5 тысяч км железнодорожных путей, разрушены вокзалы и много, что иного".



Дипломат уверен, что точные цифры сможем получить после победы.

Напомним, Владимир Емельян считает , что на восстановление инфраструктуры нужно 5-10 лет и за это должны заплатить россияне, - Омелян.

"Очень важно, чтобы совместно с Западом мы добились от России уплаты полной суммы репарации, и за счет этого получили не восстановление или отремонтированные автодороги, а 25 тысяч км автобанов по Украине, 50 новых аэропортов, 5 км скоростного железнодорожного пути, по которому будут двигаться поезда скоростью 200-250 км/ч и т.д.. То есть мы не ремонтируем, мы не занимаемся ямочным ремонтом после вторжения москалей, мы строим новую Украину" - подчеркнул экс-министр.Политик добавил: "Мы должны выбить из москалей от одного триллиона долларов".Владимир Омелян отметил, что не знает, как оценить человеческие жизни потерянных украинцев во время военных действий, так и в Крыму, так и на оккупированных частях Донбасса.