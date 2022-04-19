Россия должна заплатить полную сумму репарации не для ремонта, а для постройки новой Украины, - Омелян
Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг, дипломат Владимир Омелян считает, что Россия должна заплатить полную сумму репарации не для восстановления, а для построения новой Украины и оплата должна составлять от одного триллиона долларов
Министр инфраструктуры Украины 2016-2019 гг. рассказал об этом в эфире Еспресо TV
Владимир Омелян рассказал: "Пока цифры очень плавая из-за того, что разрушения продолжаются. Мы вычисляем разрушенные дороги в количестве 20-25 тысяч километров, около 300 мостов, десятки гражданских и военных аэродромов, более 5 тысяч км железнодорожных путей, разрушены вокзалы и много, что иного".
Дипломат уверен, что точные цифры сможем получить после победы.
Политик добавил: "Мы должны выбить из москалей от одного триллиона долларов".
Владимир Омелян отметил, что не знает, как оценить человеческие жизни потерянных украинцев во время военных действий, так и в Крыму, так и на оккупированных частях Донбасса.
- Напомним, Владимир Емельян считает , что на восстановление инфраструктуры нужно 5-10 лет и за это должны заплатить россияне, - Омелян.
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