"Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле
Венгерская президент Каталин Новак в среду, 29 марта, заявила о поддержке мирного плана для Украины, предусматривающего вывод войск России с украинских территорий
Об этом Новак сказала на пресс-конференции с турецким президентом Эрдоганом во время визита в Анкару, информирует HVG.
"Наша общая цель: чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", - сказал Каталин Новак.
Новак повторила, что Венгрия осуждает агрессию Путина и выступает за территориальную целостность Украины.
"Нам нужен мирный план, который не влечет за собой победы для России, и в то же время предусматривает справедливые и реалистичные цели", – отметила венгерская президент.
Также она поблагодарила Эрдогана за посредническую роль между Украиной и Россией.
"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – добавила Новак.
- Отметим, что другие венгерские чиновники выражают менее мудрую позицию по достижению мира в Украине. Речь идет, в частности, об откровенно пророссийских премьерах Викторе Орбане и главе МИД Петере Сиярто. Так 28 марта Сиярто заявил , что Венгрия продолжит блокировать санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики и расширит сотрудничество с РФ.
- В конце февраля Орбан в парламенте Венгрии поддержал мирный план Китая: оппозиция назвала его агентом РФ.
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