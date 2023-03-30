Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле

"Россия должна вывести свои войска с украинских территорий": президент Венгрии Новак в Стамбуле

30 мартa, 2023 четверг
00:27
война с Россией

Венгерская президент Каталин Новак в среду, 29 марта, заявила о поддержке мирного плана для Украины, предусматривающего вывод войск России с украинских территорий

Об этом Новак сказала на пресс-конференции с турецким президентом Эрдоганом во время визита в Анкару, информирует HVG.

"Наша общая цель: чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", - сказал Каталин Новак.

Новак повторила, что Венгрия осуждает агрессию Путина и выступает за территориальную целостность Украины.

"Нам нужен мирный план, который не влечет за собой победы для России, и в то же время предусматривает справедливые и реалистичные цели", – отметила венгерская президент.

Также она поблагодарила Эрдогана за посредническую роль между Украиной и Россией.

"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – добавила Новак.

  • Отметим, что другие венгерские чиновники выражают менее мудрую позицию по достижению мира в Украине. Речь идет, в частности, об откровенно пророссийских премьерах Викторе Орбане и главе МИД Петере Сиярто. Так 28 марта Сиярто заявил , что Венгрия продолжит блокировать санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики и расширит сотрудничество с РФ.
  • В конце февраля Орбан в парламенте Венгрии поддержал мирный план Китая: оппозиция назвала его агентом РФ.
Турция
Венгрия
Читайте также:
29 мартa, 2023 среда
Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина решением о ядерном оружии в Беларуси, - Bloomberg
Джо Байден
29 мартa, 2023 среда
Байден прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
29 мартa, 2023 среда
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
30 мартa
01:51
Германия выделит дополнительные €12 млрд на долгосрочную военную помощь Украине
01:23
США не выявили "никаких серьезных нарушений", связанных с помощью Украины
00:55
Папа Франциск
Папа Франциск попал в больницу
00:11
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
"Бойтесь!": священник УПЦ МП "Паша Мерседес" Лебедь пригрозил Зеленскому из-за выселения из Лавры
2023, среда
29 мартa
23:31
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
23:22
"Приблизить победу порядка, основанного на правилах": Зеленский принял участие в глобальном саммите за демократию
22:55
Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
22:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
21:58
В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области
21:47
В Сумской области за день зафиксировано 58 прилетов в результате российских обстрелов
21:47
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось почти до полной остановки. Колонка Сергея Згурца
21:45
Обзор
Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину, бои у ЗАЭС усиливаются, в США обнаружили российского студента-шпиона. Мировые СМИ об Украине 29 марта
21:04
Коэффициент вырос в пользу ВСУ: в Минобороны назвали соотношение потерь украинцев и оккупантов
20:43
В Бахмуте на Донетчине воюют около 6 тыс. наемников Вагнера, - генерал Милли
20:19
Экс-главе "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест до 27 мая по делу о госизмене
20:14
В Одессе загорелся Украинский театр
20:06
Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
20:06
Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
20:01
Минобороны Хорватии подтвердило, что в скором времени передаст Украине вертолеты Ми-8
20:00
Обзор
Победные новости 399-го дня войны: ловушка для российского бомбардировщика, взрыв в Крыму и вертолеты Ми-8 от Хорватии
19:55
Деньги
Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу
19:37
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
19:37
Резников: Получение Украиной боевого самолета 4-го поколения – вопрос времени
19:25
Матеуш Моравецкий
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна
19:24
Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка
19:10
Российская армия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ
19:01
В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко
18:58
Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и возводят укрепления, а ВСУ за день отразили 48 вражеских атак, - Генштаб
18:48
Цыганков назвал свою самую главную проблему в Испании
18:37
Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры
18:37
Эксклюзив
"Работа на фронте вне политики": военкор Китаева заявила, что все ее коллеги объединились в вопросе списков медиа, которые могут работать на передовой
18:32
Обновлено
В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв
18:30
Военные учения ВСУ
Гибель военных в центре "Десна" на Черниговщине: ГБР назвало причину трагедии
18:22
Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села: есть повреждения и проблемы с электроснабжением
18:14
В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры
18:12
В Изюмском районе Харьковщины автомобиль подорвался на российской мине: два человека погибли, в том числе несовершеннолетний
18:06
OPINION
Запад – это прагматизм. Поэтому не стоит быть чрезмерным оптимистом
18:03
Обновлено
В Киеве и области отменены стабилизационные отключения, введенные из-за непогоды
18:03
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV