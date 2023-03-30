Об этом Новак сказала на пресс-конференции с турецким президентом Эрдоганом во время визита в Анкару, информирует HVG.

"Наша общая цель: чтобы Россия вывела свои войска с украинских территорий", - сказал Каталин Новак.

Новак повторила, что Венгрия осуждает агрессию Путина и выступает за территориальную целостность Украины.

"Нам нужен мирный план, который не влечет за собой победы для России, и в то же время предусматривает справедливые и реалистичные цели", – отметила венгерская президент.

Также она поблагодарила Эрдогана за посредническую роль между Украиной и Россией.

"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – добавила Новак.