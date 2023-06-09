Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"России придется компенсировать все убытки Украины своими территориями. Уже сейчас нужно задавать вопросы, чтобы репарации Россия выплачивала территориями с аграрными землями, которые равны потерянным и разрушенным агрессором землям Украины", - подчеркнул Цыбулько.

Политолог также добавил, что невозможно уничтожить украинские гидроэлектростанции.

"Невозможно каскадно обрушить все ГЭС Украины. Возможно только захватить машинный зал ГЭС и точечно взорвать ее изнутри. Не существует боезапаса такой силы, чтобы внешними ударами разрушить ГЭС. Даже стратегический ядерный удар не сможет разрушить дамбы", - подчеркнул Цыбулько.