Россия должна выплатить репарации Украине своими территориями, - политический эксперт Цыбулько
Политический эксперт Владимир Цыбулько считает, что нужно ставить вопрос о выплате репараций Украине территориями России
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"России придется компенсировать все убытки Украины своими территориями. Уже сейчас нужно задавать вопросы, чтобы репарации Россия выплачивала территориями с аграрными землями, которые равны потерянным и разрушенным агрессором землям Украины", - подчеркнул Цыбулько.
Политолог также добавил, что невозможно уничтожить украинские гидроэлектростанции.
"Невозможно каскадно обрушить все ГЭС Украины. Возможно только захватить машинный зал ГЭС и точечно взорвать ее изнутри. Не существует боезапаса такой силы, чтобы внешними ударами разрушить ГЭС. Даже стратегический ядерный удар не сможет разрушить дамбы", - подчеркнул Цыбулько.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.
- Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Силы обороны приняли меры по безопасности Киевской ГЭС. Она защищена от ударов с воздуха и от диверсионно-разведочных групп врага.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное