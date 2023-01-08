Россия должна предстать перед трибуналом за преступление агрессии в Украине: заявление британских политиков

Об этом пишет издание The Guardian .

Стало известно, что лидер лейбористов Кейр Стармер, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, бывший министр иностранных дел Дэвид Оуэн и бывший лидер Тори Иэн Дункан Смит заявили, что трибунал должен быть создан для рассмотрения "очевидно незаконной войны" на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, встретившись в 1941 году, чтобы заложить основу для Нюрнбергского суда над нацистскими лидерами за военные преступления.

"Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала одно из крупнейших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских гражданских лиц были убиты или ранены, 8 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а около 8 миллионов стали беженцами "Гражданская инфраструктура и экономические активы на десятки миллиардов были уничтожены или ограблены, а незаменимые памятники культуры превратились в руины", - говорится в заявлении.

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"Если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут представлять собой то, что на Нюрнбергском процессе было названо "высшим международным преступлением". Ведь именно из преступления агрессии часто вытекает большинство других международных преступлений – военные преступления, преступления против человечности и геноцид", – в частности заявили политики.

Издание отмечает, что заявление было составлено бывшим премьер-министром Гордоном Брауном и Филиппом Сэндсом, профессором права, первым выдвинувшим идею создания специального трибунала. Среди подписавших заявление - адвокаты по правам человека Шери Блэр и Хелена Кеннеди.

Хотя Международный уголовный суд (МУС) уже рассматривает обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с вторжением в Украину, сторонники создания специального трибунала говорят, что он необходим, поскольку у МУС нет полномочий для рассмотрения преступления агрессии.

Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

Франция работает над созданием спецтрибунала по расследованию военных преступлений России.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .

Народный депутат Андрей Осадчук рассказал, что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

4 января стало известно, что городской совет Гааги поддержал инициативу Лотте ван Бастен Батенбург, лидера партии VVD (Народная партия за свободу и демократию), создать в городе специальный трибунал для РФ .

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