Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ должна передать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Украины и МАГАТЭ
Об этом он сказал на пресс-конференции во время саммита Большой семерки, передает Еспресо.TV.
"Россия растоптала все цивилизованное. Более года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС. Россия - одно такое в мире государство-террорист, которое стреляло из танков по зданию АЭС. Никто больше не делал АЭС полигоном для хранения оружия и снарядов. Россия прикрывается АЭС , чтобы обстреливать наши города по реактивной артиллерии", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира.
- Ранее президент Энергоатом Петр Котин заявил, что на ЗАЭС шесть раз проходил первый этап аварии на Фукусиме.
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