Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский

Об этом он сказал на пресс-конференции во время саммита Большой семерки, передает Еспресо.TV.

"Россия растоптала все цивилизованное. Более года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС. Россия - одно такое в мире государство-террорист, которое стреляло из танков по зданию АЭС. Никто больше не делал АЭС полигоном для хранения оружия и снарядов. Россия прикрывается АЭС , чтобы обстреливать наши города по реактивной артиллерии", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира.