Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Россия должна ответить за свои преступления": экоактивистка Грета Тунберг после обращения Зеленского прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

"Россия должна ответить за свои преступления": экоактивистка Грета Тунберг после обращения Зеленского прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

8 июня, 2023 четверг
23:12
Война с Россией

Этот экоцид является продолжением неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину и наши взгляды вновь обращены в Москву, которая должна ответить за свои преступления.

Необходимо консолидировать мир, чтобы Россия понесла ответственность за экоцид, а Украина не осталась наедине с этой трагедией.

Об этом говорится в обращении Президента Украины к представителям мирового экологического сообщества.

"Это не природная беда и не проявление климатического кризиса, это беда – Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать.

Ситуация очень тяжелая. Российские войска не прекращают артиллерийские удары именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей.

К сожалению, ранены от этих террористических обстрелов. Люди, спасающие и спасающиеся от русского экоцида, вынуждены спасаться еще и от русского огня! Прямо на точках эвакуации… Это российское преступление экоцида – самое большое за десятилетие в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно усугубить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших мы пока не знаем.

Буквально каждый час устанавливается – и мы устанавливаем – все большее количество деталей относительно того, какой вред Россия нанесла этой катастрофой. В более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два «сибирских захоронения», и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все…

Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее двадцати тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ.

Ни один народ не должен оставаться один на один с такими вызовами! Но пока нет ответа на то, как можем вместе все это преодолеть.

Первое . Конечно, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. И мы нуждаемся в поддержке мира в этом. И не только риторикой, но и действиями. На контролируемой нами территории международные организации стали помогать. Я благодарю. На оккупированной же территории – ноль поддержки. И чем дольше это длится, тем больше, к сожалению, там будет жертв.

Внимание международных организаций к затопленной оккупированной территории пока фактически нет. И нужно, в частности, ваше давление на них – я прошу!

Второе . Все это, с чем мы столкнулись, сознательное преступление оккупанта. Много вопросов о случившемся. Но это произошло на оккупированной территории. Но мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что именно Россия заинтересована в катастрофе.

Так же, как мы создали специальные экспертные группы, занимающиеся продвижением санкций и гарантий безопасности для Украины, мы создаем и экспертную группу, которая будет заниматься прежде всего консолидацией мира, чтобы за экоцид была полная ответственность России и чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией. с экоцидом. Я уверен: при достаточном лидерстве в мире соответствующие инструменты можно создать.

Третье . Любой террорист рассчитывает лишь на несколько форм результата для себя: это страдание людей, это устрашение людей и это руины, которые оставляет после себя террор. Именно так Россия действует и в этом.

Конечно, мы сделаем все, чтобы гарантировать людям основу жизни даже после этой катастрофы. Но нужно, чтобы не осталось ни одной пустыни, руины или мертвой зоны после этой катастрофы. И это можно обеспечить только совместными усилиями вместе с экозащитным сообществом мира, вместе с policy makers, вместе с лидерами и государствами, вместе с международными организациями.

Загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадают в подземные воды, отравляют реки, а оттуда попадают в бассейн Черного моря. То есть не бывает разрушения природы где-то там – все в мире очень взаимосвязано.

И потому, пожалуйста, распространяйте правду об этом русском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Не случайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов – это противодействие экоциду. Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было. Присоединяйтесь к нашему сообществу, о котором я сказал, к нашей платформе, к нашим специалистам. Мы на постоянном контакте.

На призыв Зеленского ответила участвовавшая в диалоге известная экоактивистка Грета Тунберг. Она написала в твиттере, что за этот экоцид должна ответить Россия:

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления".

Владимир Зеленский
экологическая катастрофа
Каховская ГЭС
Читайте также:
легіон "Свобода Росії"
7 июня, 2023 среда
Легион "Свобода России" обнародовал позицию в отношении Крыма и обратился к жителям полуострова
Сергій Лавров
7 июня, 2023 среда
Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
7 июня, 2023 среда
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
23:59
Байден и Сунак в Вашингтоне заявили о "непреклонной поддержке" Украины
23:40
Сенат США
Комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей в РФ и называющий действия Москвы геноцидом
23:00
РПЦ заявила, что отдала Венгрии группу украинских военнопленных
22:40
Обновлено
Россия ударила ракетами по Уманщине: ранены восемь человек, двое - в тяжелом состоянии
22:05
Эксклюзив
Высказываниями украинофобов, разрывающими мозг российским патриотам, Кремль тестирует внутреннюю реакцию и реакцию Запада, - Климкин
21:56
Кулеба: НАТО поможет Украине в преодолении последствий российского теракта на Каховской ГЭС
21:47
Каховское водохранилище обмелело: забор воды для ЗАЭС и водоканалов невозможен, - глава Укргидроэнерго
21:35
Квадрокоптеры и "Валькирии" от "Рошен": компания Порошенко передает в войска крупную партию беспилотников
21:28
Росатом
Украина направила ноту в Еврокомиссию из-за активизации сотрудничества Венгрии с Росатомом
21:16
Лукашенко
Запрет на импорт золота и экспорт технологий, борьба с пропагандой: Великобритания расширила санкции против Беларуси
20:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:32
Обновлено
Из-за подрыва Каховской ГЭС эвакуировано более 2,3 тыс. человек, - МВД
20:29
Эксклюзив
Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
20:27
Ежемесячно более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен, — Юсов
20:04
OPINION
Когда история корчит гримасы
19:54
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: задержаны экс-руководители бердянской колонии
19:32
Разведка считает, что РФ готовит теракт на своей ГТС, чтобы обвинить Украину, - СМИ
19:17
Украина может создать ракеты с дальностью поражения более тысячи км, - Резников
19:10
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков
19:02
Румыния объявила о выдворении 40 сотрудников посольства России
19:00
Обзор
Победные новости 470-го дня войны: успехи ВСУ возле Бахмута и аннуляция лицензий телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
18:51
Оккупанты используют в качестве живого щита людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, - Генштаб
18:42
Эксклюзив
Пропагандисты РФ напуганы контрнаступлением ВСУ, в их информпространстве началась дестабилизация, - и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Шаповалов
18:40
Украина дополнила иск против России в ЕСПЧ из-за подрыва Каховской ГЭС
18:36
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
18:17
Эксклюзив
Все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу, - эколог
18:12
РФ обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН, - российский дипломат
18:07
OPINION
Почему именно мертвый Цой в Украине живее всех живых
17:48
"Новая почта" и БФ "Онуки" запустили бесплатную доставку помощи пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
17:30
У НАТО есть план на случай аварии на Запорожской АЭС, – помощница Столтенберга
17:15
НАТО
"Эту катастрофу повлекла за собой война РФ против Украины": в НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
17:15
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках утонули по меньшей мере 8 человек, - мэр
17:04
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон: ранены 9 человек, в том числе волонтер из Германии, спасатели, полицейский
16:53
Маляр: на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается наступать, на юге продолжаются бои за Большую Новоселку
16:49
71% опрошенных россиян считают, что платить Украине репарации не нужно
16:29
"Чудом выжили!": главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне, прибыв эвакуировать людей
16:20
Виктор Медведчук
Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
16:20
Оккупанты прогнозируют потерю части урожая риса в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС
16:01
OPINION
Куда хуже? Этот вопрос будет стоять, пока существует Россия
15:52
ООН
ООН готова эвакуировать жителей с временно оккупированного левобережья Херсонщины, как только РФ предоставит доступ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV