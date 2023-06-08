Необходимо консолидировать мир, чтобы Россия понесла ответственность за экоцид, а Украина не осталась наедине с этой трагедией.

Об этом говорится в обращении Президента Украины к представителям мирового экологического сообщества.

"Это не природная беда и не проявление климатического кризиса, это беда – Путин. То, что он делает. То, что он лично приказывает делать.

Ситуация очень тяжелая. Российские войска не прекращают артиллерийские удары именно по той территории, где осуществляется эвакуация людей.

К сожалению, ранены от этих террористических обстрелов. Люди, спасающие и спасающиеся от русского экоцида, вынуждены спасаться еще и от русского огня! Прямо на точках эвакуации… Это российское преступление экоцида – самое большое за десятилетие в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили дополнительно усугубить его последствия. На оккупированной части территории, где затоплено около десятка населенных пунктов, не осуществляется эвакуация. Люди вторые сутки на крышах, в ловушке, без питьевой воды, еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших мы пока не знаем.

Буквально каждый час устанавливается – и мы устанавливаем – все большее количество деталей относительно того, какой вред Россия нанесла этой катастрофой. В более чем 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два «сибирских захоронения», и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все…

Количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания этим российским терактом, уже исчисляется тысячами. Более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее двадцати тысяч диких животных под угрозой гибели. Очевидно, что Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ.

Ни один народ не должен оставаться один на один с такими вызовами! Но пока нет ответа на то, как можем вместе все это преодолеть.

Первое . Конечно, мы будем и дальше делать все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. И мы нуждаемся в поддержке мира в этом. И не только риторикой, но и действиями. На контролируемой нами территории международные организации стали помогать. Я благодарю. На оккупированной же территории – ноль поддержки. И чем дольше это длится, тем больше, к сожалению, там будет жертв.

Внимание международных организаций к затопленной оккупированной территории пока фактически нет. И нужно, в частности, ваше давление на них – я прошу!

Второе . Все это, с чем мы столкнулись, сознательное преступление оккупанта. Много вопросов о случившемся. Но это произошло на оккупированной территории. Но мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что именно Россия заинтересована в катастрофе.

Так же, как мы создали специальные экспертные группы, занимающиеся продвижением санкций и гарантий безопасности для Украины, мы создаем и экспертную группу, которая будет заниматься прежде всего консолидацией мира, чтобы за экоцид была полная ответственность России и чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией. с экоцидом. Я уверен: при достаточном лидерстве в мире соответствующие инструменты можно создать.

Третье . Любой террорист рассчитывает лишь на несколько форм результата для себя: это страдание людей, это устрашение людей и это руины, которые оставляет после себя террор. Именно так Россия действует и в этом.

Конечно, мы сделаем все, чтобы гарантировать людям основу жизни даже после этой катастрофы. Но нужно, чтобы не осталось ни одной пустыни, руины или мертвой зоны после этой катастрофы. И это можно обеспечить только совместными усилиями вместе с экозащитным сообществом мира, вместе с policy makers, вместе с лидерами и государствами, вместе с международными организациями.

Загрязнение и яд из зоны затопления быстро попадают в подземные воды, отравляют реки, а оттуда попадают в бассейн Черного моря. То есть не бывает разрушения природы где-то там – все в мире очень взаимосвязано.

И потому, пожалуйста, распространяйте правду об этом русском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Не случайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов – это противодействие экоциду. Пожалуйста, давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было. Присоединяйтесь к нашему сообществу, о котором я сказал, к нашей платформе, к нашим специалистам. Мы на постоянном контакте.

На призыв Зеленского ответила участвовавшая в диалоге известная экоактивистка Грета Тунберг. Она написала в твиттере, что за этот экоцид должна ответить Россия:

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое оставляет мир потерянным для слов. Наши взгляды снова обращены к России, которая должна ответить за свои преступления".