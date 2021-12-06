"Россия должна отступить": премьер Британии Джонсон потребовал от РФ снижения напряженности у украинских границ

Об этом глава британского правительства сказал журналистам 6 декабря, передает Крым.Реалии .

"Вы видели, как увеличивается концентрация войск на границе (Украины, – ред.), и нам, несомненно, нужно решить это. Мы считаем, что Россия должна отступить и снизить напряжение там", - подчеркнул Джонсон.



Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой", и добавила, что Соединенное Королевство полностью поддерживает украинскую сторону.