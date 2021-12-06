"Россия должна отступить": премьер Британии Джонсон потребовал от РФ снижения напряженности у украинских границ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна снизить напряженность вблизи украинской границы
Об этом глава британского правительства сказал журналистам 6 декабря, передает Крым.Реалии .
"Вы видели, как увеличивается концентрация войск на границе (Украины, – ред.), и нам, несомненно, нужно решить это. Мы считаем, что Россия должна отступить и снизить напряжение там", - подчеркнул Джонсон.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой", и добавила, что Соединенное Королевство полностью поддерживает украинскую сторону.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Также немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы.
- Во вторник, 7 декабря, запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Они обсудят по видеосвязи напряженную ситуацию на украинско-российской границе. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден выразит обеспокоенность США по поводу российской военной деятельности на границе с Украиной.
- Накануне этих переговоров в Украине в социальных сетях запустили флешмоб #УкраїнціЧинитимутьСпротив с предупреждением о последствиях российской агрессии.
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