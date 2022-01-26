Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Россия должна отказаться от агрессивных действий и отвести войска от Украины, - Столтенберг на срочном брифинге

Россия должна отказаться от агрессивных действий и отвести войска от Украины, - Столтенберг на срочном брифинге

26 января, 2022 среда
20:38
Мир Енс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Россия должна удерживаться от агрессивных действий, Россия также должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Россия должна отказаться от враждебности по отношению к Украине. Столтенберг подтвердил, что Североатлантический союз передал России ответ на "гарантии безопасности".

"Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс по поводу права нации на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран вступать в альянсы или нет. Такие решения должны приниматься в консенсусе и с учетом желания вступающей страны", - заявил Столтенберг.

НАТО предлагает РФ возобновить диалог по военным учениям, контролю над вооружением, ракетами, космосом и ядерным оружием.

"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, беспокоящие Россию и вести диалог, основываясь на принципах европейской безопасности", - заявил он.

Также, по словам генсека, России предлагают установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избежать инцидентов.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонным Альянсом и не стремится к конфронтации и добавил, что "НАТО не откажется от принципа "открытых дверей". Кроме того, боеспособность сил Альянса повышена, а его присутствие в регионах Балтийского и Черного морей усиливается.

"Передовые силы реагирования НАТО состоят из 5 тыс. военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней", – отметил Столтенберг.

Он добавил, что эти силы будут задействованы в случае необходимости, у Альянса готовы планы по оптимизации и выполнению предписаний в кратчайшие сроки. В настоящее время проводится работа по усилению готовности этих сил.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
война с Россией
русская агрессия
Йенс Столтенберг
НАТО
Читайте также:
Василь Бурба
25 января, 2022 вторник
"Звонок или россиянам, или Макею – это госизмена": Бурба заявил, что украинские власти рассказали МИД Беларуси о спецоперации вагнеровцев
Сергій Соболєв
24 января, 2022 понедельник
"Нужна "кость", с которой Путин вышел бы из игры": нардеп Соболев предположил, что РФ будет стремиться к имплементации "формулы Штайнмайера" для деэскалации
Ігор Суркіс
25 января, 2022 вторник
Суркис сообщил, кому готов доверить "Динамо"
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.65
    Покупка 28.65
    Продажа 28.96
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 32.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 января
22:27
Итальянский топ-клуб лишился одного из самых провальных футболистов в своей истории
21:59
Определились планы сборной Украины в случае поражения от Шотландии по отбору на ЧМ-2022, - СМИ
21:51
"Ворскла" объявила о трансфере футболиста сборной Северной Македонии
21:50
Эксклюзив
Владимир Горбач
"Боятся, что от их оружия будут гибнуть солдаты РФ": Германия хочет спрятать свою позицию о непредоставлении вооружения Украине по решению НАТО, - политаналитик
21:33
Турция предложила Стамбул как потенциальное место для проведения встреч ТКГ по Донбассу, - ОБСЕ
21:32
Экс-футболист "Шахтера" может войти в штаб Шевченко в сборной Польши
21:22
"Не вызывает наших возражений": в МИД Украины отреагировали на передачу РФ ответа США по "гарантиям безопасности"
21:12
За первый день работы "фантомные патрули" зафиксировали 990 нарушений ПДД
20:58
Эрлинг Холланд
Холанд и компания: определились трансферные цели "Барселоны" на следующее лето
20:47
Павел Розенко
"Это фейк": информацию о возможных прямых переговорах с террористами "Л/ДНР" запустил Офис президента, - Розенко
20:20
Эксклюзив
Олег Попенко
Украина в феврале может столкнуться с дефицитом газа, – эксперт
20:02
Энтони Блинкен
Блинкен: США передали России ответ по "гарантиям безопасности", его не будут обнародовать
19:59
Клуб УПЛ объявил о трансфере экс-футболиста сборной Нидерландов
19:53
Россия заявила, что получила от США ответ на "гарантии безопасности"
19:44
Премьер Испании предупредил Россию о серьезных последствиях для экономики в случае нового нападения на Украину
19:22
ЕС мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины, – еврокомиссар Варгеи
19:16
Эксклюзив
Инна Совсун
"Финального решения еще нет": нардеп Совсун спрогнозировала, что большинство школ Украины отправят на карантин с 31 января
19:10
ПАСЕ
ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в Ассамблее, их обжаловала Украина и еще пять государств.
18:58
Премьер Шмыгаль: Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 63%
18:56
Противотанковые снаряды, мины и ПЗРК: в российской Госдуме сказали, какое оружие могут отправить в ОРДЛО
18:48
Артем Довбик
Наверное, пол Европы хочет купить Довбика, но у него цена высока, - тренер "Днепра-1"
18:46
Довженко-Центр
Правительство передало Довженко-Центр в управление Госкино
18:37
Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов
18:32
Европарламент
Угроза вторжения РФ: Европарламент направит в Украину делегацию, собирающую информацию о кризисе на границе
18:25
МВФ
МВФ не выделит ни копейки Украине после обмана завершить конкурс по избранию главы САП до осени 2021 года, - Шабунин
18:12
Эксклюзив
Верховная Рада
Рада может пойти на карантин из-за отсутствия голосов в поддержку законопроектов и военной угрозы со стороны РФ, - экс-нардеп Заружко
18:09
посольство США
"Безопастностная ситуация непредсказуема": посольство США призвало американцев уехать из Украины из-за возможного нового вторжения РФ
18:06
Роберт Габек
Решение о поставках оружия Украине должно приниматься в рамках НАТО, - вице-канцлер Германии
18:05
Тренер-герой ЛЧ Вернидуб рассказал, кого из украинских футболистов пригласил бы в молдавский "Шериф"
17:56
газ
Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай, если Россия снизит поставки
17:49
ВСУ
Ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковщины стабильна, - ОГА
17:47
Звонят под видом работников банков: украинцев предупредили о преступной схеме с тысячей за вакцинацию
17:42
Сборная Украины по биатлону отправилась на Олимпиаду-2022
17:37
ВСУ
"Агрессия РФ против Украины продолжается": жителей Херсона просят не распространять фото техники ВСУ
17:36
Венди Шерман
Вашингтон видит признаки того, что Москва прибегнет к военным действиям в Украине до середины февраля, - замгоссекретаря США
17:24
Президент Румынии заявил о готовности увеличить присутствие военного контингента НАТО на территории страны
17:24
Эксклюзив
FGM-148 Javelin
"Джавелин" гораздо эффективнее против танка, чем каска": политексперт о военной помощи немцев Украине
17:10
В Харьковской области разоблачили схему контрабанды в Россию комплектующих к огнестрельному оружию: организатору сообщили о подозрении
17:10
В Харькове полицейская на BMV устроила тройное ДТП, есть пострадавшие
16:59
ООС ВСУ танк
Украина поднялась на 22 место в рейтинге мощнейших армий мира, - Global Firepower
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV