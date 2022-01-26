Россия должна отказаться от агрессивных действий и отвести войска от Украины, - Столтенберг на срочном брифинге

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Россия должна удерживаться от агрессивных действий, Россия также должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран", - сказал Столтенберг.



Генсек НАТО добавил, что Россия должна отказаться от враждебности по отношению к Украине. Столтенберг подтвердил, что Североатлантический союз передал России ответ на "гарантии безопасности".



"Мы ясно дали понять, что не пойдем на компромисс по поводу права нации на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран вступать в альянсы или нет. Такие решения должны приниматься в консенсусе и с учетом желания вступающей страны", - заявил Столтенберг.



НАТО предлагает РФ возобновить диалог по военным учениям, контролю над вооружением, ракетами, космосом и ядерным оружием.



"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, беспокоящие Россию и вести диалог, основываясь на принципах европейской безопасности", - заявил он.



Также, по словам генсека, России предлагают установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избежать инцидентов.



Столтенберг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонным Альянсом и не стремится к конфронтации и добавил, что "НАТО не откажется от принципа "открытых дверей". Кроме того, боеспособность сил Альянса повышена, а его присутствие в регионах Балтийского и Черного морей усиливается.



"Передовые силы реагирования НАТО состоят из 5 тыс. военнослужащих, которые могут быть развернуты в течение нескольких дней", – отметил Столтенберг.



Он добавил, что эти силы будут задействованы в случае необходимости, у Альянса готовы планы по оптимизации и выполнению предписаний в кратчайшие сроки. В настоящее время проводится работа по усилению готовности этих сил.



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