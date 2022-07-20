Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

"На финальной стадии согласования – седьмой санкционный пакет Евросоюза. Уже анонсированы его элементы, в частности, запрет на импорт российского золота. Но этого недостаточно, и я откровенно говорю об этом партнерам. Россия должна ощущать значительно более высокую цену за войну, чтобы это заставляло ее искать мир ", – говорится в обращении президента Украины.

Владимир Зеленский обратил внимание, что бывшие лидеры стран ЕС сделали Европу заложником поставок газа из России.

"И сейчас стоит посмотреть еще и на происходящее на европейском энергорынке. Мы видим, насколько ошибочной была политика некоторых старых лидеров европейских стран, которые сделали Европу заложником поставки газа из России. И пока ЕС не решается включить газ в санкционные пакеты, Россия использует газ для своих собственных санкций против каждой европейской семьи, буквально бьет по семейным бюджетах европейцев. Украина всегда говорила, что Россию нельзя воспринимать как надежного поставщика газа. И если бы нашей позиции прислушались раньше, то не пришлось бы искать сейчас экстренные способы восполнить дефицит, который Россия искусственно создает на рынке Европы", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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