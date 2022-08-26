Об этом Жозеп Боррель написал у себя в twitter .

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается чрезвычайно тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередачи и полное подключение станции к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ должны быть, наконец, допущены к поездке на объект" - говорится в сообщении.

22 августа в результате обстрелов российских захватчиков во временно оккупированном городе Энергодар погиб работник Запорожской атомной электростанции

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября