"Россия должна обеспечить ремонт поврежденных линий электропередачи": Боррель о ситуации на ЗАЭС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети
Об этом Жозеп Боррель написал у себя в twitter .
"Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается чрезвычайно тревожной. Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт поврежденных линий электропередачи и полное подключение станции к украинской электросети. Эксперты МАГАТЭ должны быть, наконец, допущены к поездке на объект" - говорится в сообщении.
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