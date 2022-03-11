"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает уничтожать мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а это значит, что введенных санкций недостаточно и нужны новые
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
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