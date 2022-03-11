"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев, харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк. значит, санкционных пакетов против России недостаточно", – заявил Зеленский.



Он также отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия должна платить за эту ужасную войну и платить ежедневно.