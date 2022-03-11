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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта

"Россия должна каждый день платить за эту войну": Зеленский требует от партнеров новых санкций против оккупанта

11 мартa, 2022 пятница
14:35
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает уничтожать мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а это значит, что введенных санкций недостаточно и нужны новые

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Ночью оккупанты бомбили обувную фабрику, многоквартирный дом, детский сад в Днепре. За что? Как они угрожали российскому государству? Разрушали жилые дома в селах Сумской области. Продолжили истязать мариупольцев, харьковчан. Обстреляли ракетами Луцк. значит, санкционных пакетов против России недостаточно", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что ожидает "уже сегодня новых санкционных решений от наших партнеров".

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия должна платить за эту ужасную войну и платить ежедневно.

  • Напомним, утром 11 марта в Луцке раздались взрывы в районе аэродрома.
  • Взрывы прогремели также во Франковске. Там власти призывают горожан не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помогать оккупантам корректировать свой огонь.
  • В российском министерстве обороны официально признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.

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Владимир Зеленский
санкции против России
война новости
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