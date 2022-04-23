Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. Нужна стена между цивилизацией и варварами, - Кулеба о ракетном ударе по Одессе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир признать Россию государством-спонсором терроризма после ракетных обстрелов Одессу
Об этом он написал в Twitter.
"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Ни бизнесу, ни контактам, ни культурным проектам. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами ", – отметил Кулеба.
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