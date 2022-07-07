Видео о пребывании сенаторов опубликовали в Twitter Министерства обороны Украины.

"Украина ценит поддержку США. Сегодня во время поездки в Киев сенаторы США Линдси Грэм и Блюменталь посетили выставку уничтоженной российской военной техники – доказательства военных преступлений РФ. В итоге они заявили: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма!", — говорится на странице министерства.

Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей Госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий документ сенаторы внесли на рассмотрение 10 мая 2022 г. А уже 23 июня комитет Сената по международным отношениям проголосовал за эту резолюцию, позволяющую в будущем вынести документ на голосование в Сенате.

По словам обоих сенаторов, по завершению своего визита в Киев они будут призывать Сенат поддержать резолюцию о признании РФ спонсируемым терроризмом государством.

"Когда мы вернемся в США, то постараемся, чтобы Сенат принял эту резолюцию в целом. Надеемся, это подтолкнет администрацию к определению России как государства-спонсора терроризма — наряду с Ираном, Сирией и Северной Кореей", — заявил сенатор-республиканец Линдси. Грэм.

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