Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, - Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в интервью латиноамериканским СМИ.

Глава государства заявил, что членство в НАТО для Украины не является наступательной целью, поскольку ВСУ не намерены выходить за пределы своих территорий. Наша страна стремится стать членом Североатлантического альянса, поскольку это даст четкие гарантии безопасности.

"Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию. Потому что страны НАТО не приходят на территории других государств. Нам никогда не хотелось никакой войны. Мы просто воюем со всеми последствиями российской войны на территории Украины. Для нас НАТО - это сугубо гарантии безопасности", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что наступательные действия Силы обороны проводятся исключительно на территории Украины, а главная цель - восстановление территориальной целостности.