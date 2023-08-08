Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО для нашей страны не является наступательной миссией, но только гарантией безопасности
Об этом Зеленский рассказал в интервью латиноамериканским СМИ.
Глава государства заявил, что членство в НАТО для Украины не является наступательной целью, поскольку ВСУ не намерены выходить за пределы своих территорий. Наша страна стремится стать членом Североатлантического альянса, поскольку это даст четкие гарантии безопасности.
"Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию. Потому что страны НАТО не приходят на территории других государств. Нам никогда не хотелось никакой войны. Мы просто воюем со всеми последствиями российской войны на территории Украины. Для нас НАТО - это сугубо гарантии безопасности", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что наступательные действия Силы обороны проводятся исключительно на территории Украины, а главная цель - восстановление территориальной целостности.
- Министр обороны Украины Алексей Резников 23 июля заявил, что во время следующего саммита НАТО летом 2024 года Украину, вероятно, смогут принять в Альянс.
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