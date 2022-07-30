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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия доказала многочисленными терактами, что являєтся крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, - Зеленский

Россия доказала многочисленными терактами, что являєтся крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, - Зеленский

30 июля, 2022 суббота
00:13
война с Россией На фото Владимир Зеленский

Удар оккупантовпо Оленовке – это сознательное военное преступление россиян, сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более пятидесяти погибших…

Об этом в вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

"Каждый оккупант, издевающийся над украинцами, пытающий и убивающий, должен знать, что возмездие за это будет. Даже если кто-то из российских убийц надеется, что их не привлекут к ответственности, что они где-то скроются, пусть знают: они будут отвечать в любое "В любом случае. География, время, границы и стены не остановят справедливого возмездия. Должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире. Это факт", - подчеркнул президент Украины.

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Россия
Владимир Зеленский
терроризм
Оленевка
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