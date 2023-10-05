Россия договорилась с Ираном о ремонте и техобслуживании гражданских самолетов
Самолеты из РФ после введения санкций будут проходить техническое обслуживание и ремонт на территории Ирана, несмотря на то, что Тегеран существенно задерживает сроки выполнения работ
Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, информирует IRNA.
"Россия подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонт в исламской республике", – заявил чиновник.
Вице-президент назвал Иран одним из крупнейших поставщиков авиадвигателей и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов самолетов.
На переговорах, проходивших 6 августа в Исламской республике, Москва и Тегеран договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
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- В конце августа США ввели новые санкции против авиакомпаний из РФ. Министерство торговли включило в список санкций самолеты российских компаний, занимающихся бизнес-перевозками.
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- Первый отправленный на ремонт в Иран самолет Аэрофлота планируют вернуть в Россию не раньше весны следующего года, что значительно дольше анонсированного срока.
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