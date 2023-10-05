Россия договорилась с Ираном о ремонте и техобслуживании гражданских самолетов

Об этом заявил вице-президент исламской республики по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади, информирует IRNA.

"Россия подписала с иранскими компаниями несколько крупных контрактов, предусматривающих, что самолеты из РФ будут проходить техобслуживание и ремонт в исламской республике", – заявил чиновник.

Вице-президент назвал Иран одним из крупнейших поставщиков авиадвигателей и специалистов по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов самолетов.

На переговорах, проходивших 6 августа в Исламской республике, Москва и Тегеран договорились о подписании соглашения о сотрудничестве в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов.