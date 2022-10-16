Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики предполагают, что Россия заключила новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Они ссылаются на украинские и российские telegram-каналы, которые сообщили об утечке информации из неуточненных иранских источников о том, что Россия приобрела неизвестное количество беспилотников Arash-2, которые якобы быстрее и разрушительнее, чем беспилотники Shahed-136, которые сейчас используются российскими. военными.

В ISW обращают внимание, что командующий сухопутными силами Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари ранее заявил, что беспилотники Arash-2 обладают уникальными возможностями дальнего радиуса действия и могут нацеливаться на такие города в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа, с баз в Иране.

Сообщения о том, что Москва продолжает полагаться на Тегеран по вооружениям, согласовываются с отчетом министерства финансов США, свидетельствующим о том, что Россия быстро увеличивает объемы поставок микроэлектроники, критической для военно-промышленного комплекса, поскольку она не может заменить ключевые компоненты, недоступны из-за санкций.

"РФ, скорее всего, продолжит использовать свои отношения с Ираном, чтобы обойти санкции, хотя очень маловероятно, что российские войска будут использовать Arash-2 с большим эффектом, чем они использовали модель Shahed-136", - пришли к выводу в ISW.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время российская армия имеет на вооружении еще около 300 дронов , поставленных Ираном.

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