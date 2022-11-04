Об этом сообщает Reuters.

Президент Владимир Путин оставил за собой право России снова приостановить заключенное при посредничестве ООН соглашение, тогда как глава ООН Антониу Гутерреш настаивает на том, чтобы Москва согласилась продлить соглашение по истечении срока его действия 19 ноября.

Россия публично не детализировала свои требования, кроме призывов разблокировать застрявшие в европейских портах и на складах российские удобрения и возобновить экспорт аммиака, важного ингредиента удобрений, через российско-украинский трубопровод.

Четыре источника, отказавшихся назвать себя из-за щекотливости темы, заявили, что Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку возобновить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции.

29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в севастопольской бухте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".

Президент Владимир Путин заявил , что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.

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