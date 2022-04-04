Россия до сих пор блокирует 7 эвакуационных автобусов из Мариуполя и нарушала режим "тишины" в гумкоридорах, - Верещук
4 апреля гуманитарными коридорами эвакуировано 3 376 человек, но российские войска нарушали договоренности
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в обращении.
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек, из них из Мариуполя – 1 553 человека.
"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш. Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности", - сказала она.
805 человек доехали в Запорожскую область: Пологы, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Горное в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.
"Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время проведения эвакуации в Луганской области", - отметила Верещук.
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