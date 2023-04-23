Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период", - сказал Игнат.

Он пояснил, что их производство довольно продолжительное, кроме того, его сложно осуществлять в условиях санкционного давления.

"Враг будет пытаться получить дополнительные системы от других стран. Об этом говорят уже полгода, мы знаем, какие страны хотели приобщиться к этому. Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь у себя на вооружении" , - добавил спикер.