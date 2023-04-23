Россия до осени не сможет накопить и трети того количества ракет, что было у нее раньше, - Игнат
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия до осени не сможет восстановить и на треть ракетный потенциал, который имела в начале вторжения
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Россия будет использовать любые способы усиления своего потенциала. Осенью и зимой РФ выпустила большое количество ракет. Ей не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период", - сказал Игнат.
Он пояснил, что их производство довольно продолжительное, кроме того, его сложно осуществлять в условиях санкционного давления.
"Враг будет пытаться получить дополнительные системы от других стран. Об этом говорят уже полгода, мы знаем, какие страны хотели приобщиться к этому. Им удастся что-то накопить, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли получится иметь у себя на вооружении" , - добавил спикер.
- Игнат также пояснил , что Россия перестала запускать в сторону Украины воздушные шары, поскольку для этого нет соответствующих погодных условий.
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