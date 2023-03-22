Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китайскому лидеру было очень интересно посмотреть, как выживает Россия в условиях санкций, когда от России отвернулся весь мир. Китай ожидает, что в случае его дальнейших действий по мировому лидерству, мировому доминированию, он тоже может столкнуться с подобной ситуацией в отношениях между США и коллективным Западом Си Цзиньпин приехал в то место, которое можно назвать лабораторией для того, чтобы Китай получил необходимый опыт, изучал этот опыт и приспособился к возможному применению подобного опыта, если аналогичная ситуация возникнет с Китаем, - подчеркнул Литвин.

Также соглава украинско-китайского делового совета добавил, что Си Цзиньпиню нужно было проработать вопросы по китайским корпорациям, которые смогут заместить ушедшие из России западные бизнес-структуры.

"Было заявление, которое касалось всестороннего сотрудничества стратегического характера между Китаем и Россией. Обе стороны отметили, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом, отношения между странами должны развивать многополярное мироустройство. Стороны вместе должны приближаться к многополярному миру, заявлении", - отметил Литвин.

20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.

21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем предложенный мирный план президента Украины Владимира Зеленского.







