Россия для Китая является лабораторией, где Си изучает опыт существования РФ в условиях санкций, - соглава украинско-китайского делового совета Литвин
Соглава украинско-китайского делового совета, чрезвычайный и полномочный посол в Китае (1999-2001) Игорь Литвин считает, что Си Цзиньпин приезжал в Россию, чтобы посмотреть, как она выживает в условиях санкций
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Китайскому лидеру было очень интересно посмотреть, как выживает Россия в условиях санкций, когда от России отвернулся весь мир. Китай ожидает, что в случае его дальнейших действий по мировому лидерству, мировому доминированию, он тоже может столкнуться с подобной ситуацией в отношениях между США и коллективным Западом Си Цзиньпин приехал в то место, которое можно назвать лабораторией для того, чтобы Китай получил необходимый опыт, изучал этот опыт и приспособился к возможному применению подобного опыта, если аналогичная ситуация возникнет с Китаем, - подчеркнул Литвин.
Также соглава украинско-китайского делового совета добавил, что Си Цзиньпиню нужно было проработать вопросы по китайским корпорациям, которые смогут заместить ушедшие из России западные бизнес-структуры.
"Было заявление, которое касалось всестороннего сотрудничества стратегического характера между Китаем и Россией. Обе стороны отметили, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом, отношения между странами должны развивать многополярное мироустройство. Стороны вместе должны приближаться к многополярному миру, заявлении", - отметил Литвин.
- 20 марта, в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем предложенный мирный план президента Украины Владимира Зеленского.
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