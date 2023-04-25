Во-первых, международная реакция заставила Пекин дезавуировать абсурдные и сбивчивые, но оттого не менее вредные слова своего представителя в Париже.

Во-вторых, откровенность китайского посла приоткрыла широкой аудитории реальные настроения истеблишмента, к которому он принадлежит. Наша дипломатия должна обратить внимание коллег с Глобального Юга на то, что это отнюдь не нейтральная позиция и моральная высота, а явная политическая предвзятость и заангажированность.

В Гарварде когда-то проводились исследования по базовым причинам войн. Часто это апогей противостояния старой и новой силы. Скажем, "старая сила" замечает, что рядом растет, как ей кажется, потенциальная опасность от "новой силы". Не имея возможности ее остановить, "старая сила" наносит удар на опережение. Или наоборот – "новая сила" бросает вызов старому балансу сил.

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Война России против Украины – это агония российского империализма. Можно вполне уверенно сказать, что агрессия Москвы — это реакция "старой силы" на потенциальный и предсказуемый, хотя длительный во времени рост геополитического потенциала и возможностей Украины. Никакой другой формы реакции Москва не нашла, потому что не способна это сделать ни интеллектуально, ни культурно, ни политически.

Война России против Украины – это агония российского империализма. Можно вполне уверенно сказать, что агрессия Москвы — это реакция "старой силы" на потенциальный и предсказуемый, хотя длительный во времени рост геополитического потенциала и возможностей Украины. Никакой другой формы реакции Москва не нашла, потому что не способна это сделать ни интеллектуально, ни культурно, ни политически.

Но не менее важна и другая интерпретация. Если Китай готовится к изменению баланса сил в мире, который был не создан, но пока им соблюден, то как "новая сила" действует именно он, бросая вызов Соединенным Штатам. В этом смысле Россия для Китая – своеобразный прокси-отряд, брошенный в разведку боем. Неудачи Путина дают Пекину много материала для выводов, в частности, относительно оптимальных путей того, как изменить мировой порядок в свою пользу. Многие из этих выводов способны отрезвить слишком самоуверенные планы.

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Обе версии имеют право на жизнь. И обе версии не отрицают друг друга.

В любом случае Украине не стоит играть в игру, когда мы не замечаем предвзятости Пекина. Спокойным образом об этом стоит говорить всем не-западным партнерам. Тем более посол Китая во Франции совершил такой промах, что поделился с миром настоящим представлением о нем. Опыт Украины учит, что нужно давать отпор любой прямой или косвенной агрессии как на поле боя, так и на поле дипломатии.

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Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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