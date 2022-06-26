Политик высказала такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"России удалось провести информационную атаку на Литву, что якобы литовцы провоцируют Российскую Федерацию. Когда Путин будет в тупике, где он и есть, ведь агрессору тяжело взять даже восточные регионы Украины, возможно, президент РФ будет прибегать к угрозам Западу", - отметила Юкнявичене

Депутат Европейского парламента объяснила, что президент России может даже прибегнуть к атаке одного из государств-членов Североатлантического Альянса, или даже больше.

"То, что снова началось с Беларусью, что начались бомбардировки Киева, - это угрозы Западу со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. Возможно, Путин будет угрожать какому-либо государству НАТО, или больше", - отметила Раса Юкнявичене.

25 июня стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы блокада Калининградской области РФ похожа на объявление войны.

26 июня министр иностранных дел Литвы 2012-2020 гг. Линас Линкявичюс, комментируя российский ракетный удар по жилым домам в Киеве, высказался, что Россия - это болезнь, требующая лечения .

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