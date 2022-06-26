Россия дискредитирует Литву: в тупике Путин будет угрожать Западу, - депутат Европарламента Раса Юкнявичене
Депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене считает, что находясь в тупике, президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать Западу, а уже сейчас Российская Федерация дискредитирует Литву
Политик высказала такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".
"России удалось провести информационную атаку на Литву, что якобы литовцы провоцируют Российскую Федерацию. Когда Путин будет в тупике, где он и есть, ведь агрессору тяжело взять даже восточные регионы Украины, возможно, президент РФ будет прибегать к угрозам Западу", - отметила Юкнявичене
Депутат Европейского парламента объяснила, что президент России может даже прибегнуть к атаке одного из государств-членов Североатлантического Альянса, или даже больше.
"То, что снова началось с Беларусью, что начались бомбардировки Киева, - это угрозы Западу со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. Возможно, Путин будет угрожать какому-либо государству НАТО, или больше", - отметила Раса Юкнявичене.
- 25 июня стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы блокада Калининградской области РФ похожа на объявление войны.
- 26 июня министр иностранных дел Литвы 2012-2020 гг. Линас Линкявичюс, комментируя российский ракетный удар по жилым домам в Киеве, высказался, что Россия - это болезнь, требующая лечения .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное