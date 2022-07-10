Россия действует по принципу устойчивого разрушения городов, – пресс-офицер Николаевской ОВА
Россия хаотчино обстреливает территорию Николаевской области
Об этом рассказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.
"Чем дальше, тем больше мы видим, что россияне достаточно хаотично обстреливают город и общины области. Такое впечатление, что они действуют даже не запугивание, а постоянное разрушение городов. Обстрелы достаточно хаотичны, такой системы мы не наблюдаем - обстреливают, чтобы куда", - сказал он.
Плетенчук сказал, что российские войска используют для обстрелов достаточно мощные ракеты.
"Вчера прилетела одна из ракет в частный дом, пол дома снесло человеку, человек спал в соседней комнате, чудом выжил. Система обстрелов на разрушение", - подытожил пресс-офицер.
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