Россия действует по принципу устойчивого разрушения городов, – пресс-офицер Николаевской ОВА

Об этом рассказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Чем дальше, тем больше мы видим, что россияне достаточно хаотично обстреливают город и общины области. Такое впечатление, что они действуют даже не запугивание, а постоянное разрушение городов. Обстрелы достаточно хаотичны, такой системы мы не наблюдаем - обстреливают, чтобы куда", - сказал он.

Плетенчук сказал, что российские войска используют для обстрелов достаточно мощные ракеты.

"Вчера прилетела одна из ракет в частный дом, пол дома снесло человеку, человек спал в соседней комнате, чудом выжил. Система обстрелов на разрушение", - подытожил пресс-офицер.