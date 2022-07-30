Россия действует по принципам политической культуры ГУЛАГа, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что страна-агрессор Российская Федерация действует по принципам политической культуры ГУЛАГа
Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Политическая культура России – это политическая культура ГУЛАГа. Поэтому во время II мировой войны к военнопленным относились как к собственным гражданам. Очевидно, что не все они были в чем-то виноваты, но должны были предстать перед трибуналом", – отметил Портников.
Журналист добавил, что россиянам чуждо нормальное поведение и справедливое отношение к другим.
"Каждый заслуживает справедливости, никто не заслуживает унизительной смерти. Даже человек, которого ты считаешь преступником, заслуживает суда. Среди россиян также есть люди, совершающие преступления, а есть те, кто просто служит и выполняет военный устав. Это разные вещи. Но в России так никогда не считали", - заметил Виталий Портников.
- 29 июля стало известно, что россияне прицельно обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.
- Позже Главное управление разведки МО Украины сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.
- 30 июля координатор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко рассказала, что трагедия в тюрьме в Оленовке Донецкой области не первая, ведь Россия и подконтрольные ей боевики пытают и убивают украинцев с 2014 года.
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