В 80-х годах прошлого века постмодернисты потопили корабль европоцентризма и объявили, что из прошлого в будущее (из бедности к богатству) могут вести несколько путей, поэтому не обязательно подражать мертвым белым мужчинам. Сегодня сомневаться в мультимагистральности исторического процесса считается дурным тоном, и будем откровенны, полицентричность лучше объясняет историю, чем европоцентризм. В принципе, современная Украина может с помощью такого подхода преодолеть многие комплексы "не такого" прошлого.

Однако удивительным (или наоборот, логичным) образом такая установка совпадает с тем, что проповедовали российские консерватисты еще в 1830-х годах – в рамках более широкой европейской дискуссии о Зондервеге ("отдельный путь"). И если Чаадаев смущался из-за личности русского пути, то Краевский считал это нормальным:

"Разумеется, на земле одна истина, одно добро, одна красота; но постепенное приближение духа человеческого к той высоте, на которой предстоят нам эти светозарные идеи, приближение, называемое образованием, необязательно должно совершаться только одним путем, пробитым европейцами?".

Если современный западный подход о мультивекторности исторических путей (читай: новый канон) верен, значит — российские кромешники были правы? Россия действительно отдельный мир?

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До появления теории отдельных цивилизаций оставалось еще лет тридцать, но это другая тема.

И вот теперь неизбывно смущаюсь я. Если современный западный подход о мультивекторности исторических путей (читай: новый канон) верен, значит — российские кромешники были правы? Россия — действительно отдельный мир? И если да — Западу придется уважать ее самобытность, как научились уважать права различных меньшинств?

Или все же старые европоцентристы (мужчины, да еще и пожалуй, сексисты и расисты какие-то, а то и рабовладельцы) были правы — и есть только один путь прогресса?

Вопросы гадкие эти...

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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