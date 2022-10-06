English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Россия действительно без границ
OPINION

Россия действительно без границ

Игорь Гулик
6 октября, 2022 четверг
14:30
Мнение

Переступив в феврале границу с Украиной, Путин шагнул к потере собственных границ

В далеком 2016-м, выступая на церемонии вручения премий российского географического общества, Путин решил устроить мини-экзамен для школьника, спросив, где заканчивается Россия. И сам ответил на свой же вопрос: "Границы России нигде не заканчиваются…".

Можно было бы истолковать это как очередной маразм кремлевского деда, но вот история – штука досадная, всегда подловит на экзамене нелепого ученика. Да так, что тот сам не почувствует, как его же слова обернутся против него.

Путин попытался было воплотить хоть на йоту свою совершенно бессмысленную "теорийку", и мечтал сделать это молниеносно, захватив Украину. Но, как видим, пока московская свита напрягает мозги, чтобы хоть как-то выкрутиться от неудобного вопроса: в каких пределах "царь" аннексировал украинский Юг? Здесь дело безнадежное – потому что как только в "белокаменной" придут хоть какого-то консенсуса, ВСУ тут же заставляют их снова садиться на географические карты и быстро корректировать свои выводы.

Вот вчера Путин дал очередное звание чеченскому "вожаку" Рамзану Кадырову. Новоиспеченный генерал-полковник сразу же похвастался новенькими погонами в сети. Но история выглядит на привычную российскую взятку. Ибо, во-первых, "верховный головком" унизил собственную армию, ее командование, о котором Кадыров (после поражений в Украине) отзывался весьма грубо. А, во-вторых, Путину мозолит очень неприятная перспектива – беспорядки на Кавказе. После последней чеченской войны Москва "умиротворяла" и Рамзана, и его многочисленный клан ежегодными бюджетными расходами на сумму около $2 млрд. Но сейчас, когда империя начинает трещать по швам, этого явно мало, чтобы на Северном Кавказе сидели смирно.

А то, что не совсем чистые намерения у "генерал-полковника" присутствуют, очевидно из его оперативной реакции на так называемую частичную мобилизацию в России. Тогда Кадыров заявил, что республика и так выполнила "план". Однако очевидно, что Кадыров будет держать "про запас" боеспособные отряды, потому что будущее России не очень прозрачно.

В унисон ему тогда вторили и крымский гауляйтер Аксенов, следовательно – и глава Архангельского региона. Если вожди местных феодов заговорили о региональных армиях, то как раз подумать о том, есть ли у России границы.

Кроме этого, не забудем, что на территории эрефии вполне легально существуют так называемые частные военные компании. Тот же "Вагнер" или подразделения "Газпрома". В случае, о котором на днях говорил Фрэнсис Фукуяма, не факт, что они с энтузиазмом будут выступать единым фронтом в защиту главного виновника коллапса России.

Между тем, уже на уровне комитетов госдумы начинают поднимать голос против бездарных военачальников Путина. Председатель комитета по обороне, генерал-полковник (ох и есть тех картонных генерал-полковников на территории РФ!) Андрей Картаполов заявил, что Минобороны России должно перестать врать о войне в Украине и приводить ложные данные.

По его словам, это может вызвать потерю доверия к народу. "Надо перестать лгать. Мы неоднократно об этом говорили... Но как-то не доходит до отдельных руководителей", — разгневался Картаполов.

Конечно, речь идет, в первую очередь, о Сергее Шойгу. Об этом намекнул и одиозный Гиркин, написав в Телеграмм, что вероятнее всего, "главным виновником наших блестящих перегруппировок будет наконец признан Фанерный (прозвище министра обороны РФ Сергей Шойгу – "фанерный маршал".Авт.). А вот кого приведут ему на смену, пока неизвестно".

Но "переставать лгать" следует не только об этом. Но и о том, что многие российские "субъекты федерации" уже на низком старте в забеге об отдельности от Москвы. В эстонском городе Отепяэ завершил работу Эрзянский национальный съезд, созванный в эмиграции из-за усиливающихся в РФ репрессий. Делегатами, после бурных обсуждений и споров, были приняты резонансные постановления: о новых целях и задачах национального движения, включающих борьбу за независимость и выход эрзянских территорий из состава РФ, утверждение желаемых границ, а также ключевые принципы построения нового государственного образования.

То есть полномочные представители народа ЭРЗЯ — одного из самых многочисленных финно-венгерских народов, проживающего в Поволжье, — однозначно заявили, что РФ находится на завершающем этапе своего существования.

И это только начало…

Поэтому на самом деле "Россия не кончается нигде". Переступив в феврале границу с Украиной, Путин шагнул к потере собственных границ.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .

Новости
Россия
Владимир Путин
Чечня
Читайте также:
Виталий Портников
5 октября, 2022 среда
Журналисту Виталию Портникову вручили премию Стуса
4 октября, 2022 вторник
С Путиным мир уже не будет говорить, скоро мы можем увидеть неожиданные решения в Москве, - Огрызко
Odrygenna_vojin
Автор
5 октября, 2022 среда
Герои Украины. Воин 103-й бригады Сил ТрО Шаман: приехал в отпуск, чтобы жениться
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.18
    Покупка 40.18
    Продажа 41.05
  • EUR
    Покупка 39.08
    Продажа 40.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
15:44
ВСУ в октябре освободили на Херсонщине 29 населенных пунктов, - Генштаб
15:40
Обновлено
Россияне атаковали семью ракетами инфраструктуру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие
15:23
Оккупанты на Луганщине объявили "эвакуацию" учреждений из Кременной и Сватова
15:23
Был в Изюме, Сватово и Лиманщине. Белорусу, наемнику воевавшему на стороне РФ, сообщили о подозрении
15:18
Французам будут платить €150 в месяц за прием беженцев из Украины
15:15
Во временно оккупированном Севастополе РФ мобилизует водителей скорых и трактористов, - разведка
15:06
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме об известном модельере
15:02
США и Украина
США анонсировали финансовую помощь Украине в размере 55 млн долларов для подготовки к зиме
14:59
Наталья Диденко
Солнечная погода и утренние туманы: синоптик Наталья Диденко о погоде 7 октября
14:47
Матвиенко
В России принялись искать "договоренности" и пригласили парламент Украины на переговоры
14:46
Эксклюзив
В плену остаются более 700 азовцев, - начальник штаба полка "Азов"
14:45
Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ: что в него входит
14:38
Эксклюзив
Судьба российских войск в Херсоне решена, - военный эксперт Притула
14:37
Разрывает коллективные ограничения личной памяти: объявили лауреата Нобелевской премии по литературе
14:32
"Символ несокрушимости": деньги от продажи браслетов из последней партии стали завода "Азовсталь" пойдут на нужды ВСУ
14:30
Гуменюк: у оккупантов на Юге нечем стрелять, проблемы с логистикой
14:29
Украинцы, которые эвакуировались в безопасные места, должны переждать зиму там, - Верещук
14:25
Алек Болдвин
"Никто не выше закона": стали известны условия возобновления съемок фильма Болдвина
14:07
В школе возле Мариуполя разместили более 200 россиян, детей отправили на "дистанционку"
14:03
Медийность не помогает. Начальник штаба "Азов" сказал, что делать родственникам пленных
14:02
Эксклюзив
Второго Медведчука у нас нет, но есть идея набрать обменный фонд для освобождения наших пленных, - начальник штаба полка "Азов"
14:02
россия хакер
Стирает цифровой след: РФ придумала способ, как распространять дезинформацию через телеграмм, - исследование Nisos
14:01
Только за сутки 4 танка, гаубицы, бронемашины и 12 оккупантов. Морские пехотинцы показали, как уничтожают врага
13:51
Никопольские предприятия работают, несмотря на обстрелы, вопрос с эвакуацией не стоит, - областной совет
13:51
В Херсонской области оккупанты предлагают "оздоровить" детей в Крыму, чтобы взять в заложники, - депутат облсовета
13:45
"Не умел обращаться с оружием": украинская звезда фильма "Горькая жатва" Печерица рассказал, как решился пойти в ВСУ
13:36
В Полтавской области 6–9 сентября проведут учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
13:34
Спецслужбы РФ предлагали азовцам "уничтожить Запад и США", - Кортевич
13:32
Украина и Северная Македония подписали обновления о свободной торговле
13:29
Эксклюзив
Некоторых забрали сепаратисты и "л/днровцы": начальник штаба полка "Азов" Кротевич заявил, что договоренности с Красным Крестом не были соблюдены
13:29
Зеленский, Залужный, Буданов: Командир "Азова" имел связь с украинскими властями на время выхода из "Азовстали"
13:21
Эксклюзив
Начальник штаба полка сказал, как можно помочь "Азову"
13:21
Кирилл Шевченко
Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении
13:18
Эксклюзив
Стартовал большой процесс по возвращению защитников Мариуполя, - начальник штаба полка "Азов" Кротевич
13:13
В Украине ликвидировали командира роты российских снайперов, - офицер ВСУ Штефан
12:58
Оленивка. Место трагедии
41 погибший, но списки собирают: азовец Кротевич о погибших в Оленовке
12:54
Обвинения в сексуальных домогательствах: в Нью-Йорке состоится суд над Кевином Спейси
12:49
Проводятся учения для саперов: жителей Киевщины призвали не пугаться звуков взрывов
12:41
Многие освобожденные из плена азовцы не готовы к общению со СМИ, - офицер разведки полка "Азов" Самойленко
12:39
Эксклюзив
Мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов, - исполняющий обязанности командира полка "Азов" Надточий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV