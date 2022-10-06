В далеком 2016-м, выступая на церемонии вручения премий российского географического общества, Путин решил устроить мини-экзамен для школьника, спросив, где заканчивается Россия. И сам ответил на свой же вопрос: "Границы России нигде не заканчиваются…".

Можно было бы истолковать это как очередной маразм кремлевского деда, но вот история – штука досадная, всегда подловит на экзамене нелепого ученика. Да так, что тот сам не почувствует, как его же слова обернутся против него.

Путин попытался было воплотить хоть на йоту свою совершенно бессмысленную "теорийку", и мечтал сделать это молниеносно, захватив Украину. Но, как видим, пока московская свита напрягает мозги, чтобы хоть как-то выкрутиться от неудобного вопроса: в каких пределах "царь" аннексировал украинский Юг? Здесь дело безнадежное – потому что как только в "белокаменной" придут хоть какого-то консенсуса, ВСУ тут же заставляют их снова садиться на географические карты и быстро корректировать свои выводы.

Вот вчера Путин дал очередное звание чеченскому "вожаку" Рамзану Кадырову. Новоиспеченный генерал-полковник сразу же похвастался новенькими погонами в сети. Но история выглядит на привычную российскую взятку. Ибо, во-первых, "верховный головком" унизил собственную армию, ее командование, о котором Кадыров (после поражений в Украине) отзывался весьма грубо. А, во-вторых, Путину мозолит очень неприятная перспектива – беспорядки на Кавказе. После последней чеченской войны Москва "умиротворяла" и Рамзана, и его многочисленный клан ежегодными бюджетными расходами на сумму около $2 млрд. Но сейчас, когда империя начинает трещать по швам, этого явно мало, чтобы на Северном Кавказе сидели смирно.

А то, что не совсем чистые намерения у "генерал-полковника" присутствуют, очевидно из его оперативной реакции на так называемую частичную мобилизацию в России. Тогда Кадыров заявил, что республика и так выполнила "план". Однако очевидно, что Кадыров будет держать "про запас" боеспособные отряды, потому что будущее России не очень прозрачно.

В унисон ему тогда вторили и крымский гауляйтер Аксенов, следовательно – и глава Архангельского региона. Если вожди местных феодов заговорили о региональных армиях, то как раз подумать о том, есть ли у России границы.

Кроме этого, не забудем, что на территории эрефии вполне легально существуют так называемые частные военные компании. Тот же "Вагнер" или подразделения "Газпрома". В случае, о котором на днях говорил Фрэнсис Фукуяма, не факт, что они с энтузиазмом будут выступать единым фронтом в защиту главного виновника коллапса России.

Между тем, уже на уровне комитетов госдумы начинают поднимать голос против бездарных военачальников Путина. Председатель комитета по обороне, генерал-полковник (ох и есть тех картонных генерал-полковников на территории РФ!) Андрей Картаполов заявил, что Минобороны России должно перестать врать о войне в Украине и приводить ложные данные.

По его словам, это может вызвать потерю доверия к народу. "Надо перестать лгать. Мы неоднократно об этом говорили... Но как-то не доходит до отдельных руководителей", — разгневался Картаполов.

Конечно, речь идет, в первую очередь, о Сергее Шойгу. Об этом намекнул и одиозный Гиркин, написав в Телеграмм, что вероятнее всего, "главным виновником наших блестящих перегруппировок будет наконец признан Фанерный (прозвище министра обороны РФ Сергей Шойгу – "фанерный маршал". – Авт.). А вот кого приведут ему на смену, пока неизвестно".

Но "переставать лгать" следует не только об этом. Но и о том, что многие российские "субъекты федерации" уже на низком старте в забеге об отдельности от Москвы. В эстонском городе Отепяэ завершил работу Эрзянский национальный съезд, созванный в эмиграции из-за усиливающихся в РФ репрессий. Делегатами, после бурных обсуждений и споров, были приняты резонансные постановления: о новых целях и задачах национального движения, включающих борьбу за независимость и выход эрзянских территорий из состава РФ, утверждение желаемых границ, а также ключевые принципы построения нового государственного образования.

То есть полномочные представители народа ЭРЗЯ — одного из самых многочисленных финно-венгерских народов, проживающего в Поволжье, — однозначно заявили, что РФ находится на завершающем этапе своего существования.

И это только начало…

Поэтому на самом деле "Россия не кончается нигде". Переступив в феврале границу с Украиной, Путин шагнул к потере собственных границ.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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