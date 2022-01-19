Россия дестабилизирует Украину, потому что боится расширения демократии от нее, - премьер-министр Латвии

Об этом сообщает PAP.



"Реальная угроза для Кремля - это, прежде всего, расширение зоны демократии из Украины на Россию. Демократия заразна. Решают люди, а не автократы, кто управляет, и в каком направлении будет двигаться страна", - отметил Кариньш.



Он добавил, что демократия является угрозой, которую "на самом деле чувствует Кремль".



"Поэтому РФ пытается дестабилизировать Украину", - подчеркнул Кариньш.



Премьер-министр добавил, что Латвия и Польша знают, в чем ценность демократии, ведь какое-то время тоже жили в системе, где люди не имели права выбора и возможности решать свою судьбу. И именно демократический путь, по словам Кариньша, привел страны к процветанию.



"Украинцы тоже выбрали этот путь и сейчас определяют свою судьбу, свое будущее без указаний извне", – заявил Кариньш.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженный конфликт с Россией завершится, когда она вернется к переговорам и выведет войска с оккупированных территорий.



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