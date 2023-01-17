Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

"Сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и таковая количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - отметила она.

По словам Гуменюк, 44 ракеты - это максимально возможный залп для шести ракетоносителей, которые есть в море: "Поскольку после 14 числа часть ракет была использована, и после того только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах".

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны добавила, что наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся в течение полномасштабного вторжения, составлял 48 единиц.

15 января сообщалось, что при массированном ракетном обстреле Украины 14 января Россия использовала лишь половину ракет "Калибр", которые подготовила в Черном море для удара.

16 января Гуменюк рассказала , что пребывание ракетоносителей РФ в Черном море на боевом дежурстве и снаряжение ракетами ускоряет момент новой атаки.

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