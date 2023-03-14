Россия держит в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, в Черном море в настоящее время находятся 8 кораблей, из которых один – ракетоноситель. Также один вражеский корабль находится на боевом дежурстве в Азовском море.

В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них три носителя "калибров", общий залп составляет 20 ракет.