Россия держит в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на утро 14 марта Россия удерживает в Черном море один ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
Так, в Черном море в настоящее время находятся 8 кораблей, из которых один – ракетоноситель. Также один вражеский корабль находится на боевом дежурстве в Азовском море.
В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них три носителя "калибров", общий залп составляет 20 ракет.
- 13 марта в Черном море дежурили три вражеских ракетоносителя , из которых один подводный и два – надводные.
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